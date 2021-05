Regreso de Michelle Vieth a Hoy molesta a Lolita Cortés

Lourdes Munguía no regresa a Hoy y Mariana Seoane tampoco se integra; Michelle Vieth continúa en reality de baile.

Michelle Vieth sorprendió a la audiencia del programa Hoy al volver a la pista de baile del programa luego de haberse ausentado hasta de los ensayos.

Con una sonrisa en la boca, Michelle celebró continuar en el reality de baile debido a que Emir Pabón logró casi calificación perfecta la semana pasada.

Su llegada a "Las Estrellas bailan en Hoy" molestó a Lolita Cortés, quien en días previos le pidió no regresar ya que no es necesaria.

Por supuesto, Michelle no se tomó tan en serio la petición de Cortés, creyó que bromeaba o que incluso se preocupaba por sus hijos.

"Yo creo que se está preocupando por mi salud, porque ella ha de entender, ella también es mamá y cuando la mamá está mal no puede atender a sus hijos o no sé... Se informó a toda la producción, todo el mundo supo que estuve enferma" Michelle Vieth. Actriz

Lolita Cortés destroza baile de Michelle Vieth

Tras insistir que su ausencia fue por un tema de salud y no por falta de compromiso , Michelle Vieth bailó con Emir Pabón una canción de Manuel Turizo.

Actuación por la que fue destrozada por la implacable 'jueza de hierro' quien la criticó por lucir descuadrada junto a su compañero de baile.

“¿Esperamos toda una semana para esto, en serio, Michelle? Tú me hablas de cuando uno se siente mal, acerca de ser madre, de las complicaciones; si, claro que sí, pero uno tiene que dar 7 funciones a la semana y verse perfecto, porque el público pagó un boleto para esa noche, a ellos no les importa si llego de malas. Vieja, yo tuve salmonela en el cerebro y me fui a dar funciones hasta que la lograron quitar, el público no tienen por qué enterarse” Lolita Cortés. Actriz de teatro musical

Tras insinuarle que una bacteria no es excusa para no dar el cien arriba de la pista, Lolita se dijo molesta porqué Michelle no explicó su ausencia.

Así como tampoco le avisó a Emir Pabón que se ausentaría y mucho menos a la producción.