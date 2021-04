Tono Beltranena, integrante de Magneto, fue uno de los invitados en ‘Me Caigo de Risa’; durante una dinámica se desmayó.

‘Me Caigo de Risa’ se ha convertido en uno de las emisiones más vistas de la televisión mexicana. Sin embargo suele poner en aprietos tanto a sus invitados como al elenco de la Familia Disfuncional. Eso le ocurrió a Tono Beltranena de Magneto.

Se reveló que uno de los integrantes de Magneto se desmayó en pleno programa, sin que ninguno de los presentes se diera cuenta.

Faisy muestra como integrante de Magneto se desmayó en pleno concurso

Tono Beltranena y Elías Cervantes , cantantes de Magneto, fueron los invitados en ‘Me Caigo de Risa’, sin embargo, en una de las dinámicas, el primero se desmayó, sin que la gente de producción se diera cuenta.

Y es que el famoso se encontraba participando en la sección 'Estírame Ésta', donde dos participantes son atados con una cuerda y cada uno debe de jalar para lados contrarios y lograr apretar un botón.

Tono, de Magneto, le tocó competir contra Ricardo Margaleff , quien terminó ganando debido a que el cantante perdió por un momento el conocimiento.

A través de sus Instagram Stories, Faisy compartió el momento exacto en el que el integrante de Magneto se desmaya porque no puede aguantar más.

“Vean, los dos estirando, pero ese chaleco aprieta, aprieta. Y vean lo que pasa con Tono ¡Vean!” Faisy

El conductor ni nadie de la producción de ‘Me Caigo de Risa’ se dio cuenta de lo que estaba pasando por lo que continuaron con la dinámica.

“Sí se desmayó de verdad, se le bajó la presión. Y Tono apenas está reaccionando” Faisy

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y el integrante de Magneto pudo continuar con las dinámicas del programa. Presuntamente, la presión que ejerció el chaleco utilizado en su cuerpo causó el desmayo de Tono Beltranena.

De acuerdo con lo relatado el cantante no presentó ningún otro problema durante la grabación de ‘Me Caigo de Risa’ por lo que no fue necesario que lo atendieran los médicos.