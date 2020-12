Mauricio Mancera podría regresar a Hoy

Andrea Rodríguez, productora de Hoy, asegura que Mauricio Mancera tiene las puertas abiertas al matutino de Televisa.

Como cada año, el programa Hoy renovará su plantilla de conductores pero también su formato. Entrará y saldrá personal, algunos regresan como podría ser Mauricio Mancera, quien después de año y medio de haber trabajado en el matutino tomó la decisión de dejarlo.

Como te informamos, Andrea Rodríguez Doria estará a cargo de la producción del programa Hoy a lo largo del 2021. Su primera advertencia es que despedirá a todo aquel que no le ayude a sumar rating, por lo que intuimos que habrá constantes cambios así como nuevas secciones, incluso, la productora ya está haciendo algunos movimientos.

Pedro Prieto fue el primero en salir, a él le siguió Liz Torres. Se rumora que Arturo Carmona está contemplado para ser fichado como conductor permanente y no como invitado, así como se sabe que Mauricio Mancera también tiene las puertas abiertas. Así lo dejó claro la hermana de la fallecida Magda Rodríguez.

“A Mau mancera lo conocemos desde hace 15 años mas o menos”, reveló Rodríguez indicando ser consciente que mezclar amistad con trabajo puede ser complicado. Confirmó que hubo una ruptura, la cuál poco a poco sana tras la muerte de Magda. “Él ha estado muy pendiente de nosotras. Volvimos a tomar esa parte del amor que nos teníamos y nos seguimos teniendo”, citó en entrevista con Televisa Espectáculos.

Pero ¿Volverá a Hoy? Hasta el momento nada está escrito. Mauricio Mancera tiene las puertas abiertas al programa que se transmite de lunes a viernes por Televisa. “Cualquier cosa puede volver a suceder”, dice Rodríguez dejando claro que la decisión depende de dos.

Verdaderos motivos por los que Mauricio Mancera salió de Hoy

A poco mas de año y medio de haberse incorporado a Hoy, Mauricio Mancera dijo adiós al matutino en noviembre de 2019. Su salida se rumoraba desde hace un par de meses y los rumores apuntaban que la culpable era Andrea Legarreta, supuesto que el conductor negó.

Mancera negó tener problemas con la esposa de Erik Rubín. Así como aseguró que su decisión se debía a que no estaba cómodo con el programa y debido a que ya no se divertía era injusto mentirle a sus seguidores.