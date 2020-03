De acuerdo a rumores, Mark Ruffalo podría interpretar de nueva cuenta a Hulk para la serie 'She-Hulk'.

Mucho se ha rumorado sobre la participación de los Vengadores originales dentro de las series que Disney+ está preparando; sin embargo, habría una posibilidad de que Mark Ruffalo esté y repita su papel de Hulk para la serie ‘She-Hulk’.

El rumor de que Mark Ruffalo volverá como Hulk, surgió a partir de que el sitio The Iluminerdi anunciara que Ruffalo ya habría firmado un contrato para estar presente en la serie ‘She-Hulk’; aunque aún se desconoce los detalles sobre su participación, en cuantos capítulos estaría presente o si solo se tratará de algún tipo de cameo.

Esta aparición de Bruce Banner sería lógica teniendo en cuenta los orígenes de She-Hulk, pues en los cómics, Jennifer Walters es la prima de Bruce, quien resulta herida y Banner le realiza una transfusión de su sangre radioactiva.

A partir de ese momento ella puede transformarse en alguien similar a Hulk; pero con personalidad y memoria por lo que decide ser una heroína.

¡VUELVE!



Varias fuentes cercanas a #Disney, confirman qué #MarkRuffalo firmó para aparecer en la próxima serie de #SheHulk.



Esta se estrenará por #DisneyPlus marcando el regreso del actor cómo #Hulk.



Contará de 6 episodios y prevé su estreno en 2021.



¿Buena idea? ¡Lxs leo! pic.twitter.com/0JrSCJ7Y0f — Entre Series Y Películas (@peliculas_entre) March 12, 2020

La actriz para ‘She-Hulk’ aún no está definida

A pesar de que se había anunciado que el rodaje de la serie comenzaría a partir del verano, la producción aún no encuentra a la actriz que empate a la perfección con la personalidad de Walters, por lo que la serie podría aplazarse más de lo esperado.

Sin embargo, habría que tomar en cuenta que con el brote del coronavirus (Covid-19), el rodaje podría también suspenderse, como lo que ocurrió con ‘The Falcon and The Winter Soldier’, luego de que se tuviera en mente rodar escenas en Praga; pero tras los rápidos contagios en Europa, la producción decidió traer de vuelta a los actores.