María León ha compartido todas las felicitaciones que ha recibido por su victoria en ¿Quién es la Máscara?

Después de que María León se coronara como la ganadora de ‘¿Quién es la Máscara?’ con su personaje ‘Disco Ball’, sus redes sociales se han inundado de felicitaciones y reacciones por el merecido triunfo.

En su cuenta de Instagram, María León, con el peculiar acento creado para ‘Disco Ball’, agradeció a cada persona que la apoyó durante el reality, y confesó estar repleta de entrevistas para contar todo sobre su experiencia, ya que, desde el día de ayer, se ha presentado en programas matutinos de Televisa y distintos programas de radio.

“Bizcoshitas y bizcoshitos, gracias por todo el amor, todos los gestos de cariño que me han dado. He andado en friega con entrevistas, gracias a dios, pero trataré de contestar cada uno de los mensajitos y gestos de amor que me han dado” María León

Felicitaciones a María León por su victoria

No solo sus compañeros del espectáculo se han unido a las felicitaciones para María León por su victoria, también algunos de sus fans enviaron mensajes de cariño y emoción para ‘Disco Ball’.

Felicitación a María León de Erika de la Rosa @sargentoleon

También sus compañeros del reality '¿Quién es la máscara?' dejaron lindos mensajes para 'Disco Ball' por su gran desempeño y entrega en el escenario.

Felicidades @Sargentoleon !!!!!



Qué poderoso que hayamos llegado dos mujeres al final, no a competir si no a compartir y vivir una experiencia irrepetible y acompañar a la gente cada domingo!

Arriba las #mujeresenlamúsica @eslamascara @Canal_Estrellas — Paty Cantú (@PatyCantu) — Paty Cantú (@PatyCantu) December 14, 2020

La ganadora de @eslamascara #DiscoBallEs @Sargentoleon Fue impresionante e impecable tu trabajo. Esperábamos cada programa para verte y disfrutarte. Más que merecido tú triunfo. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 ❤️ — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) December 14, 2020

Pues confirmó todo lo que dije @Sargentoleon eres sin duda la artista mas completa qué hay en el país ! Estás en otra liga ! Solo te falta volar querida ! 👏 #discoball ! Que honor haber jugado contigo este juego y compartir ese escenario ! @eslamascara — Mane de la parra (@manedelaparra) — Mane de la parra (@manedelaparra) December 14, 2020

El momento final, el más esperado ha llegado 🙏🏼🙏🏼GANADORA #DiscoBallEs una mujer maravilla @Sargentoleon 👏🏻👏🏻 aplauso de pie y de corazón mi querida Maria León ¡Muchas Felicidades! @eslamascara pic.twitter.com/L9Lk2xIQ1d — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) December 14, 2020

Y como era de esperarse, algunos fans también dejaron sus felicitaciones para la cantante y bailarina, María León.

reacción a triunfo de Disco Ball @sargentoleon

María León ya extraña a ‘Disco Ball’

Además de mostrarse agradecida con todas las muestras de cariño y reconocimiento a su trabajo, María León también confesó extrañar mucho a su 'disco bolita', la cual le permitió desprenderse de sus inseguridades y demostrar de todo lo que es capaz de hacer.