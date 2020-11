María Julia Lafuente se molesta con audiencia tras prohibición de posadas

A la polémica conductora no le pareció que prohibieran las posadas en Nueva León por culpa de gente que no se cuida en plena pandemia por coronavirus.

A María Julia Lafuente se le acabaron las esperanzas de realizar las tradicionales fiestas decembrinas, pues aunque ya lo se lo esperaba, se le quebró el corazón cuando se ordenó de manera oficial la cancelación de posadas en Monterrey, Nuevo León.

La conductora regiomontana expresó su molestia durante una emisión de su noticiero en Multimedios TV, donde responsabilizó a su audiencia de la decisión: "No me gusta decirles se los dije, pero sabe qué, una servidora se los dijo. Claramente les advertí que si queríamos Navidad teníamos que ser prudentes. Y nadie me hizo caso”, señaló.

El reproche está relacionado a lo anunciado por Manuel de la O, el Secretario de Salud, quien solicitó no realizar posadas debido a que los contagios por Covid-19 siguen aumentando.

"Váyase olvidándose de los intercambios, del brindis, de bailar con los compañeros del trabajo, de los tamalitos, de los cánticos, de pedir posada, de acostar al niño Dios, de las colaciones, de todo”, dijo la polémica conductora para posteriormente pedir a su audiencia hacerse responsable de las consecuencias de sus actos.

“Y si se va a enojar, hágalo pero con usted mismo, con el vecino y con el compadre que nunca dejaron de hacer su fiestas, sus reuniones, que siguieron de pachanga, que andaban de paseo sin ninguna necesidad” María Julia Lafuente. Conductora de televisión

Admitió estar molesta con esta medida preventiva aunque su enojo no es con las autoridades si no con la gente, con aquellos irresponsables que no se cuidan a sí mismos y mucho menos a los demás. Por supuesto, su regaño quedó inmortalizado en un video:

pic.twitter.com/ChTvEomkas — Out Of Context Monterrey (@MtyOutOfContext) — Out Of Context Monterrey (@MtyOutOfContext) November 18, 2020

El reproche no paró ahí, tomó su cuenta de Twitter para seguir despotricando contra su audiencia a quien llama “Grinch” por echarle a perder las fiestas decembrinas.