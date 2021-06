Oscuro deseo: Maite Perroni llega a Netflix con atrevida serie

Hace unas horas debutó en Netflix la tan esperada serie Oscuro Deseo, cuyo elenco lo conforman Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Erik Hayser, Jorge Poza, María Fernanda Yepes y Regina Pavón.

La nueva producción de Argos se centra en Alma (Maite Perroni), una mujer casada que harta de la monotonía y de los engaños de su esposo decide tener sexo con un hombre mucho más joven; sin embargo, lo que pensó que sería un encuentro casual terminó complicándose. Un accidente cambiará sus días, la tensión crecerá al punto que dudará de su circulo más cercano.

La historia, de esta primera temporada, se desarrolla en 18 capítulos mismos que ya están siendo analizados por fans de la RBD, televidentes en general y críticos. ¿Qué dicen al respecto?

La trama inevitablemente está siendo comparada con películas como “Propuesta indecorosa” y “Atracción fatal”. La originalidad se pierde; sin embargo, el proyecto lo rescata el estelar del que se apoderó la también cantante, a quien vimos en un papel mas ligero en la serie “El juego de las llaves” de Amazon.

La actriz finalmente salió de su zona de confort, quedó atrás su semblante de niña buena que tantas veces usó en las telenovelas. El nuevo papel le quedó como anillo al dedo. Se arriesga y se desenvuelve a la perfección. El público la está amando.

"La más infravalorada y subestimada de RBD, es hoy en día la más vigente y exitosa de los 6”, “¿Soy la única que la verá por Maite?”, “Maite la está reventando, qué gran actriz”, “Nunca me imagine ver a Maite interpretando un personaje así. De plano se pasó y me alegra que siga evolucionando cómo actriz y se atreva a hacer este tipo de papeles, que no se haya encasillado”, “OMG se ve buenísima”, son algunas de las reacciones.

¿Te atreves a verla? A continuación te dejamos el trailer: