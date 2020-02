VIDEO: Lyn May intenta besar a conductor de Telemundo ¡hasta le perrea!

Además de bailarle, Lyn May quiso robarle un beso al conductor de Telemundo, Jorge Bernal ¿Lo logró?

Tras haber revelado que sus planes de boda con Marcos D1 formaban parte de una farsa pues solo era una estrategia de marketing que tenía como finalidad impulsar la carrera de cantante del muchacho, Lyn May disfruta de la soltería; sin embargo, ya puso sus ojos en alguien...

La vedette, de 68 años de edad, asistió al programa Un Nuevo Día para confirmar que se encuentra soltera y en busca del amor, por lo que se está buscando un novio, puesto que bien podría ocupar el conductor de Telemundo, Jorge Bernal pues le parece un hombre muy atractivo.

“Yo quiero que me des un beso en la boca”, dijo Lyn May al conductor de Suelta La Sopa, petición que le negó Jorge argumentando que hace poco acaba de cumplir seis años al lado de su esposa Karla, por lo que para no romperle el corazón a cambio le ofreció un beso en la mejilla.

Aunque aceptó la negativa por un momento, la bailarina insistió y al momento de dar una probadita de su nuevo espectáculo de mambo, además de demostrar que es una experta realizando sexys pasos de baile y que pese a casi tener 70 años es más flexible que muchas veintiañeras, le perreó a Bernal, quien tomó con humor todas sus insinuaciones.

Todo quedó registrado en video:

Cabe señalar que Jorge Bernal está casado con Karla Birbragher a quien conoció en una discoteca de Miami.