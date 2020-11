Luis Miguel podría demandar a productores de su bioserie

El regreso de Luis Miguel La Serie podría volver a retrasarse debido a que el cantante estaría inconforme con unos capítulos.

Pese a que Luis Miguel cedió los derechos de su vida para la realización de su serie producida por Gato Grande y MGM, el cantante está inconforme con el contenido que los realizadores quieren mostrar en la segunda temporada por lo que ya hay problemas.

De acuerdo con lo dicho por la periodista de espectáculos Flor Rubio, basándose en El financiero, el intérprete de La Bikina no aprueba tres capítulos de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie por lo que pidió retirarlos; sin embargo, los productores se negaron debido a que ya están hechos, razón por la que el artista estaría pensando en demandarlos.

Cabe señalar que la segunda entrega, que verá la luz posiblemente en marzo de 2021, constará de 8 episodios, por lo que no funcionaría cortarla a cinco.

Hasta el momento se desconoce qué es lo que Luismi no desea que su público conozca, mientras unos creen que podría ser un capítulo de su vida que desearía borrar, otros consideran que quizá lo que se verá por televisión no se apega a lo que el artista narró a sus productores. Aún no hay nada claro.

Luis Miguel: La Serie segunda parte volverá a transmitirse en Netflix. Diego Boneta, Camila Sodi, Juanpa Zurita, César Bordón, Pilar Santacruz y Martín Bello seguirán siendo parte del elenco así como se integran nuevos personajes.

Macarena Achaga encarnará a Michelle Salas adolescente mientras Valery Sais será Michelle niña; Fernando Guallar es Mauricio Ambrosi; Pablo Cruz encarnará a Patricio Robles; Juan Ignacio Cane se meterá en la piel de José Pérez; Teresa Ruiz será Azucena; Axel Llunas interpretará a Sergio Basteri joven.

En cuanto a la trama se sabe que abarcará dos líneas de tiempo. Abordará las dificultades por las que atravesó el cantante al intentar lograr un equilibrio ente su vida familiar y su carrera, mientras que veremos su lado humano esta vez inclinándose a sus relaciones amorosas sobre todo al nacimiento de su hija.