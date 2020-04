La serie transmitida por Canal 5 tuvo gran éxito de principio a fin

Una de las series más exitosas que transmitió Canal 5 fue ‘Los simuladores’. Tan famosa fue que a 11 años de salir del aire, el equipo fue ovacionado al regresar en plena cuarentena para combatir al coronavirus.

Un video difundido en Facebook muestra a todo el elenco de ‘Los Simuladores’, serie transmitida en 2008 por Canal 5 que mostraba los casos de cuatro personajes principales: ‘Santos’ (Tony Dalton), ‘Vargas’ (Arath de la Torre), ‘Medina’ (Rubén Zamora) y ‘López’ (Alejandro Calva).

Estos cuatro actores se unieron a través de videollamada para invitar a la población a permanecer en sus casas y seguir las recomendaciones de seguridad que se han estado anunciando para combatir al coronavirus; por lo que llamaron a su operativo #QuédateEnCasa.

“Ayudemos a detener esta pandemia. Evitemos hospitales saturados” Los Simuladores

‘Los Simuladores’ un remake de la serie hecha en Argentina que, a lo largo de 2 temporadas y 31 episodios mostraba cómo ayudaba a la gente que solicitaba sus servicios para resolver diversos problemas.

“Sabemos que para muchos es imposible no salir de casa porque viven al día y si no salen a trabajar su familia no come. A ti te pedimos que extremes las medidas de seguridad, que sigan todos consejos para que tú y tu familia estén saludables” Los Simuladores

