'Loki' ya tiene fecha de estreno en Disney+

'Loki' será la tercera serie de Marvel que se estrene en este 2021.

Marvel quiere recuperar el tiempo perdido en 2020; tras quedar sin estrenos el año pasado, "La Casa de las Ideas" anunció el lanzamiento para junio de 2021 de 'Loki', la tercera serie del MCU en Disney+ que podremos ver este año luego de 'WandaVision' y 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Al igual que el show de Wanda y el de Falcon, la serie de Loki se ubicará después de los eventos de 'Avengers: Endgame'; mostrando lo que sucedió con el Dios del engaño luego de que este huyera con el Tesaracto en una línea temporal alterna.

Todo indica que el hermano de Thor se topará con una especie de "policía del tiempo" que lo busca debido a que es una anomalía, por lo que deben de capturarlo para preservar el orden de la realidad; obviamente el hijo de Odín no está de acuerdo con esto.

¿'Loki' también será parte del multiverso?

A diferencia de otras obras de Marvel que no se sabe muy bien su papel en el proyecto del multiverso, 'Loki' encaja muy bien con esa idea, pues de entrada estamos viendo a una versión alterna del villano; recordando que el original murió en 'Avengers: Infinity War'.

Este Loki no atravesó por todos los eventos de 'Thor: Dark World', 'Thor: Ragnarok' e 'Infinity War'; literalmente es un Dios del engaño de otra línea temporal, por lo que su serie nos mostraría una realidad alternativa a la principal del MCU.

No sólo eso, la propia Disney apoya esa teoría el mencionar en su promo que la serie se estrenará el "11 de junio de este universo". No obstante, mientras que 'WandaVision' ya mostró su conexión con el resto de MCU y 'The Falcon and The Winter Soldier' se ligará con 'Black Widow', no se sabe con que obras se conectará 'Loki'.

Hay quienes aseguran que se mantendrá dentro de la trama de Thor, por lo que podríamos ver referencias a 'Love and Thunder'; mientras que otros apuntan a un plan más global, con guiños a 'WandaVision' y el resto de obras de Marvel.

