Lizbeth Rodríguez aparece en Venga La Alegría; la audiencia enfurece

Audiencia de Venga La Alegría ataca a Lizbeth Rodríguez tras acudir como invitada especial al programa de TV Azteca.

Pese a que Lizbeth Rodríguez hizo su fama gracias a la conducción del programa de YouTube “Exponiendo Infieles”, al público conocedor no le agradó verla como invitada especial en Venga La Alegría.

Resulta que la chica 'Badabun' apareció en el show de TV Azteca dando algunos consejos y tips sobre cómo revisar el celular de tu pareja y lo mejor de todo es que no le vas a ofrecer 500 pesos por hacerlo.

Pese a que solo fue una invitada, no tardaron en desatarse rumores de que Lizbeth podría integrarse a las filas de la empresa del Ajusco algo que no le pareció a la audiencia puesto que no tardó en expresar su molestia.

“¿Qué hace la naca de Lizbeth ahí?”, “Con este tipo de personas no vale la pena ver este programa”, “Es nefasto que tengan a este tipo de invitados”, “¿Por qué han caído tan bajo? Lo que hay que hacer para comer”, comentaron en la foto que VLA compartió en Instagram.

No obstante, las reacciones no fueron malas en su totalidad debido a que no faltó quien apoyará a Lizbeth y hasta pidiera su integración permanente ya que consideran haría muy buen trabajo con El Capi.

Actualmente y a pesar de que el programa “Exponiendo infieles” concluyó, la influencer se mantiene activa en redes sociales y es que plan es alzar la voz alrededor de delicados y serios temas de los que pocos hablan.

En las últimas semanas demostró su apoyo a la comunidad LGBTI así como reveló haber sido abusada por su padre cuando apenas era una niña por lo que pidió a personas que atraviesen por una situación similar, hablarlo.