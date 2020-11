Tras una serie de rumores sobre su salud, la conductora reveló que tiene coronavirus por lo que se ausentará del programa.

En la noche del 16 de noviembre, la periodista Angélica Palacios reveló que Laura G se había contagiado de Covid-19, por lo que se ausentaría del matutino de TV Azteca.

Tras una serie de rumores sobre su estado de salud, la conductora rompió el silencio y realizó una transmisión en vivo con sus compañeros de ‘Venga la Alegría’ donde confirmó que tenía coronavirus.

En su video la famosa destacó que en un principio pensó que sólo tenía una alergia, pero se realizó una prueba para descartar cualquier cosa, pero nunca pensó que su prueba iba a salir positiva ya que no tenía síntomas.

“Ha sido un año complicado para todos (…) yo el domingo fui a trabajar a Venga la Alegría, tenía un cuadro de alergia muy fuerte porque como ustedes saben me cambie de casa entonces entre el polvo” Laura G

Laura G detalló que, aunque no tuvo otros síntomas, decidió realizarse la prueba y siempre pensó que sólo sería una falsa alarma.

“De manera responsable me fui hacer la prueba sin que me la pidieran, pensando que iba salir negativa y hoy estaría con ustedes el programa, pues ayer me enteré de que estoy positivo” Laura G

De acuerdo con la conductora no sabe cuándo se contagió ya que se mantiene asintomática por lo que desconoce cuantos días ha estado con el Covid-19.

“Estoy en casa, estoy muy bien, mi esposo salió negativo, mis hijos están perfectos, no tengo un solo síntoma” Laura G

La locutora señaló que su batalla más fuerte será con su mente ya que desde los 13 años comenzó a trabajar y no se ha alejado en ningún momento de su vida laboral.

“Creo que mi batalla va a ser más mental que física y eso lo agradezco (…) hay veces que la vida te dice ‘hey stop, organiza’, cuiden mucho lo que digan porque a veces yo decía ‘si me llegase a dar que me dé cuando me mude para poder estar en casa’” Laura G

Anteriormente Angélica Palacios Real había señalado que Laura G se encontraba muy preocupada por la salud de sus hijos.

“La conductora de ‘Venga La Alegría’, Laura G, es contagiada. La verdad es que le cayó como bomba la noticia porque usted sabe que tiene dos hijos pequeñitos entonces a estas alturas la conductora pues ya se alteró, ya llamó al servicio médico para que le realicen la prueba a su hijo, a su hija, a su esposo y a toda la familia completa” Angélica Palacios Real

La periodista de espectáculos señaló que los programas deberían de ser más responsables ya que en la mayoría de ellos han existido contagios pese a las medidas que se toman.