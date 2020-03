“No existen trasplantes de neuronas”: Laura Bozzo a Niurka

La conductora respondió a quienes le han recriminado la agreste postura que tiene en contra de Irina Baeva, a quien ni conoce

Luego de que en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ Laura Bozzo arremetiera en contra de Irina Baeva y asegurara que no era un ejemplo a seguir, algunas celebridades han defendido a la actriz, entre ellas Niurka.

La vedette declaró que si Bozzo ataca a Baeva es porque le envidia su belleza. Ante estos señalamientos Bozzo se defendió y señaló a Niurka que “no existe trasplantes de neuronas”.

En entrevista para el programa ‘Hoy’, Laura Bozzo admitió que no esperaba que su opinión sobre la cancelación de la conferencia “Arriba Eva” iba generar estas peleas, ya que en todo momento señaló que era lo que ella pensaba. Sin embargo, reiteró una postura adversa a Irina Baeva a quien ni conoce y basada solo en su relación con Gabriel Soto.

“Yo entiendo que los matrimonios se acaban, que puede haber una segunda relación. No tengo ningún problema en ese sentido, pero hay formas. Por eso dije que ella a mi no me representa” Laura Bozzo

En cuanto al comentario que había lanzado Niurka sobre su aspecto físico fue muy firme y señaló que no le interesa ya que ella todo lo que ha conseguido es por su inteligencia.

“Y que digan y que si soy fea, que si soy horrible que por eso le contesto, a mí me vale y ¿sabes por qué?, te cuento porqué, porqué todo lo que he logrado en esta vida es por esto, por mi cerebro” Laura Bozzo

Laura Bozzo detalló que a diferencia de la belleza no hay cirugía que te proporcione mas inteligencia.

“La belleza uno se arregla, se pone lo que tu quieras, pero no existe el transplante de neuronas y menos de talento" Laura Bozzo

La conductora aprovechó la entrevista para mandarle un mensaje a Gabriel Soto sobre su futuro con Irina Baeva, asegurando que la belleza se acaba con los años.

“La belleza se acaba y la falta de neuronas siempre pesa, que estes con una mujer que es una muñeca y en uno, dos o tres años que se acabe la pasión y estes con alguien sin personalidad y sin inteligencia, no, no, no" Laura Bozzo

Laura Bozzo terminó la entrevista para ‘Hoy’ señalando que no conoce en persona a Irina Baeva, pero en el momento que lo haga no tendrá problema en decirle lo que piensa.