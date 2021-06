Hace unos días, Lady Tacos de Canasta se volvió tendencia en redes sociales tras no aparecer en un episodio de ‘MasterChef México’ donde los participantes debían preparar tacos de canasta.

Debido a esto, Lady Tacos de Canasta publicó en su cuenta de Twitter la razón por la que no participó en el programa, la publicación consistía en una imagen de la invitación que TV Azteca le envió para participar en ‘MasterChef México’.

Aunque nunca especifica el motivo, los usuarios se dieron cuenta que el rechazo a participar en el programa se debe a que TV Azteca se refirió a Lady Tacos de Canasta como ‘señor’.

Sin embargo, en un video publicado este 21 de enero, Lady Tacos de Canasta señaló que no tiene una mala relación con TV Azteca y que todo lo que se ha dicho respecto a ella son chismes.

“No crean todo lo que les andan contando que si me pelee con TV Azteca. Eso es un chisme amarillista que crearon las noticias. Así es que no crean todo lo que ven porque últimamente me andan inventando muchos chismes, pero a mi me encanta”

Lady Tacos de Canasta también confesó que se encuentra trabajando con TV Azteca, aunque no especifica en qué tipo de proyecto, también agregó que no le molesta que le digan ‘señor’, mientras se haga con respeto.

“La verdad no me importa como me digan mientras me traten con respeto. La gente piensa que por lo del video de ‘No soy señor’, me molesta que me digan así”

Lady Tacos de Canasta