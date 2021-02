Juan Osorio recibe advertencia por incluir la pandemia en ‘¿Qué le pasa a mi familia?’

En entrevista Juan Osorio reveló que recibió una advertencia de la televisora por incluir el tema de la pandemia en ‘¿Qué le pasa a mi familia?’.

Juan Osorio se encuentra de manteles largos con el estreno de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’. Tras tener un gran estreno, el productor puntualizó que no se alejó de la polémica.

En entrevista para el programa Fórmula Espectacular, el productor reveló que recibió una advertencia por tomar el tema de la pandemia por el Covid-19 dentro de su historia.

Juan Osorio fue regañado por incluir la pandemia dentro de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’

En el video Juan Osorio se mostró muy feliz por la recepción que tuvo su telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’. Durante la entrevista Flor Rubio lo cuestionó por incluir la pandemia.

El productor detalló que decidió abordar el tema del Covid-19 porque es un problema a nivel mundial y no lo podía dejar de lado.

La también conductora de ‘Venga la Alegría’ le preguntó a Juan Osorio si tuvo que pedir permiso a los ejecutivos de la televisora para poder abordar el tema de la contingencia del coronavirus.

El famoso confesó que en realidad recibió una advertencia porque no pidió permiso para poder incluir la pandemia dentro de la trama de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’.

“Te juro que nadie me ha hecho esa pregunta tan inteligente, y mira que es muy sencillo, pero es una pregunta muy difícil porque sí, efectivamente recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso, pero pues bueno, la apuesta era, ‘creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo’. Confiaron en mí, pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó” Juan Osorio

Juan Osorio destacó que es importante que la televisión abierta incluya el tema ya que es una realidad mundial que no se puede ignorar.

“A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad, pero ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo, nos guste o no y hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos” Juan Osorio

El productor señaló que con su producción ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ quiere destacar el tema familiar y la convivencia que hay. También reconoció el trabajo de Diana Bracho .