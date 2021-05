Jolette le pide a Laura Bozzo no dejarse herir ni amedrentar por las críticas destructivas que le hace Lolita Cortés por su desempeño en el baile.

Los encontronazos de Laura Bozzo y Lolita Cortés en el programa Hoy nos mantienen al filo del asiento; sin embargo, a Jolette no le hacen tanta gracia.

Verás, la exAcadémica reapareció en Hoy para asegurar que no le hacen gracia las críticas por el desempeño de Laura, a quien le mandó un contundente mensaje.

“No vale la pena, señora Laura, que pierda la compostura por la critica de esta señora Lolita Cortés, que es lo único que sabe hacer, ella no sale de esta personaje que de verdad, los que lo vemos desde afuera, se ve un poco exagerado. Yo los invito a ignorar por completo esta critica que está destinada a destruir” Jolette

Tras asegurar que 'La jueza implacable' solo es un personaje, insistió a Laura que no vale la pena dejarse herir por lo que debe enfocarse en disfrutar el momento.

"Se van a llevar en su corazón los recuerdos bonitos. Tienen que entender que esto es intencional y que busca destruir. No la dejen entrar a su mente, a su corazón, a su sistema, y disfruten" Jolette

Jolette tiene un mensaje para Laura Bozzo 😱 #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/Ickf0NObMs — Programa Hoy (@programa_hoy) May 11, 2021

No quieren a Laura Bozzo en "Las estrellas bailan en Hoy"

Gran escándalo provocó Laura Bozzo cuando en plena transmisión del programa Hoy llamó "perra" a Lolita Cortés tras librar la eliminación del reality de baile.

La actitud de la presentadora no gustó a Andrea Legarreta, a Latin Lover y tampoco a algunos concursantes de la competencia "Las estrellas bailan en Hoy"

Emir Pabón fue de los primeros en reprobar el insulto hacia 'La jueza de hierro', sobre todo porque la polémica le dio su pase a Laura para continuar en la competencia.

"Me voy indignado porque no puede ser que a veces se tenga que ocurrir a estas cosas y no de baile, a la próxima hay que entrar a pelear" Emir Pabón

Emir no fue el único que se molestó, la atleta fitness Maky González pidió su salida: "A mí se me hace falta de respeto enorme. Yo no quiero estar aquí si así se manejan las cosas", dijo.

Sí, además de Lolita Cortés, Macky no quiere que Laura Bozzo siga en el reality de baile de Hoy.