Con la religión se puede bromear: Responden a detractores comediantes responsables del 'Jesus gay’

Estrenada el pasado 3 de diciembre en Netflix, la película “La primera tentación de Cristo” sigue generando polémica al punto que en redes sociales hace unos días crearon el hashtag #CanceloNetflix para presionar al servicio streaming para eliminar de su catálogo el especial navideño.

La petición viene de diversas organizaciones católicas cuya molestia se ha convertido en violencia misma que se reflejó el pasado 24 de diciembre cuando un grupo de creyentes lanzó bombas molotov al grupo humorístico Porta dos Fundos, responsables del controversial filme que retrata a un Jesús gay.

Al respecto, el grupo brasileño responde y saca las garras para defender su humor argumentando la existencia de la libre expresión, lo que les permite bromear con la religión.

En una columna publicada en el diario O Globo, Fábio Porchat -uno de los actores de la película- argumenta poder burlarse de cualquier tema porque así lo determina la constitución brasileña.

Indicó que la libertad de expresión es una cosa con la que están aprendiendo a lidiar los brasileños tras ser reprimidos entre 1964 y 1985 por la dictadura.

"Usted no bromea con la religión y yo respeto eso. Pero su ley personal no puede valer para mí, para mi madre, para el Dentran... Como usted viva su vida es problema suyo, como yo vivo la mía, es mío”

Recalcó que en Brasil satirizar con la biblia no está penado por la ley, a diferencia de atacar con bombas molotov la libertad de expresión.

"Arrojarle un cóctel molotov a una productora porque no le gustó lo que produjo es contra la ley. Y, entiéndalo, bromear con la imagen de dios no es intolerancia. Intolerancia es no querer dejar que bromeen e impedirle a alguien profesar su fe o creer en lo que quiera creer”

Fábio Porchat. Actor y líder del grupo humorístico Porta dos Fundos