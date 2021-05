Mira el hilarante Lip Sync entre Jimmy Fallon y Ellen DeGeneres

Cuando Jimmy Fallon y Ellen DeGeneres se juntan todo es alegría y, por supuesto, un montón de carcajadas.

La noche de ayer ambos se encontraron en una batalla de Lip Sync que tuvo lugar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El anfitrión comenzó el épico encuentro con la dramatización de la canción Mr. Brightside de The Killers; una vez que Ellen tomó el micrófono simuló la interpretación de Do You Know Where You're Going To de Diana Ross.

Las cosas se complicaban por lo que Fallon contraatacó con el rap Watch Me de Silento; no obstante, fue derrotado por DeGeneres con un tema de Rihanna 'Bitch Better Have My Money?.

Revivamos el momento:

Fuente