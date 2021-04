La alemana Heidi Klum, anunció su participación como Samantha Jones en la serie "Sex and the City".

La modelo y presentadora, Heidi Klum, sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que ella sería la nueva integrante de la serie "Sex and de City", en donde interpretaría a Samantha. Sin embargo a las pocas horas del post, decidió anunciarlo como una broma del April Fools Day .

El 10 de enero de 2021 se anunció una nueva temporada de la serie más exitosa de Estados Unidos, "Sex and de City", a través de HBO Max. Pero la nueva entrega sólo desarrollaría a tres de las cuatro protagonistas porque Kim Catrall, quien interpretó a Samantha Jones, decidió no unirse a este reencuentro. Los personajes que están confirmados son:

Carrie Bradshaw

Charlotte York

Miranda Hobbes

Heidi Klum aprovechó esto para planear "su participación" como integrante del cuarteto más famoso de New York.

Heidi Klum engañó a todos con broma del 1 de abril

El primero de abril fue cuando la modelo Heidi Klum decidió postear en su cuenta de Instagram una foto a negro y gris, en donde se le ve junto a las tres protagonistas de la serie.

"¿Cómo se dice Samantha en alemán? No podía guardar más esta sorpresa, pero finalmente puedo decirles que trabajaré en la nueva temporada de 'Sex and the City'". Heidi Klum

Así es como anunció Heidi Klum que se unía como integrante a la serie "Sex and the City". Sin embargo, pasaron apenas cuatro horas de su publicación cuando decidió revelar que era broma porque ya se estaba manejando como un hecho real.

Con un video tomando un característico Cosmopolitan, Heidi Klum apareció con un "April Fool's" pintado en la frente.

Heidi Klum sí participó en "Sex and de City"

A pesar de que la modelo Heidi Klum decidió jugar una broma a sus fans con su participación en la nueva temporada de "Sex and de City", esta sí tuvo su participación en un episodio de la famosa serie.

Se trata de la temporada 4 episodio 2 “La verdadera yo” en donde Carrie Brandshaw participa en un desfile de modas. En el desfile aparece Heidi Klum interpretándose a sí misma como modelo.

¿Será que Heidi Klum se quedó con las ganas de ser integrante de "Sex and de City", desde aquella ocasión?