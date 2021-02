En entrevista, Gina Carano reveló que trabajará con The Daily Wire de Ben Shapiro.

Gina Carano ha estado en el foco de atención por su despido de 'The Mandalorian' y de cualquier producción relacionada con Disney; sin embargo, la polémica actriz ya encontró un nuevo proyecto, gracias al apoyo del comentarista conservador Ben Shapiro.

En entrevista para Deadline, Gina Carano reveló que ya se encuentra trabajando en una película de su propia manufactura, cosa que era su sueño desde hace años; todo con la ayuda de The Daily Wire, plataforma de noticias del mencionado Ben Shapiro.

De momento no hay detalles de lo que pueda tratar este filme, ni la manera en que está colaborando con Shapiro; no obstante, todo indica que la obra no estará vinculada a ningún estudio de Hollywood o productora de renombre.

Gina Carano Mario Anzuoni/Reuters

Gina Carano pide que no se viva con miedo a la cancelación

Junto con el anuncio de su película al lado de Ben Shapiro, Gina Carano le pidió a la gente que no viva con miedo a la cancelación por una "multitud totalitaria", mencionando que ella apenas ha comenzado a levantar la voz al respecto.

Asimismo Gina Carano señala que ahora es más libre que nunca y que espera que sirva de ejemplo para otras personas, afirmando que no podrán cancelarlos si no se dejan. Declaraciones que van acorde al discurso que ha venido manejando desde hace un par de años.

Gina Carano Disney

Carano no ha tenido empacho en mostrar abiertamente su rechazo a la ideología liberal, haciendo todo tipo de señalamientos en redes sociales, al criticar el uso de cubrebocas ante la pandemia de Covid-19, declarando su apoyo a las políticas de Donald Trump y burlándose del uso de pronombres inclusivos.

Su más reciente publicación comparó a la persecución durante la Alemania Nazi, con los supuestos señalamientos que se hace a grupos conservadores; a raíz de esto Disney decidió desligarse de ella, aunque a consideración de muchos, la empresa tardó en despedir a la actriz.

Con información de Deadline.