'Game of Thrones': HBO hará maratón con todas las temporadas

HBO celebrará los 10 años de 'Game of Thrones' con un mega maratón de las 8 temporadas.

'Game of Thrones' cumple 10 años en este mes de abril, por ello HBO lanzó su iniciativa "Iron Anniversary", una celebración de un mes que busca rendir tributo a la serie con un grupo de contenidos que incluyen un mega maratón de las 8 temporadas.

Este maratón comenzará el 17 de abril, día en que se estrenó 'Game of Thrones' en 2011, hasta el día 24 se emitirán las 8 temporadas en exclusiva por HBO Signature y HBO GO; será una diaria hasta completar los 73 episodios que conforman la serie.

Además, previo a eso, se presentarán contenidos especiales dedicados a diversos personajes de la serie; mostrando los mejores momentos de cada uno de ellos. Aquí te dejamos la programación completa del aniversario.

6 de abril: BRAN STARK

7 de abril: JAIME LANNISTER

8 de abril: KHAL DROGO

9 de abril: OBERYN MARTELL

10 de abril: DRAGONES

11 de abril: MEJORES BATALLAS EN GOT

12 de abril: MELISANDRE

13 de abril: BRIENNE OF TARTH

14 de abril: SANSA STARK

15 de abril: WHITE WALKERS

16 de abril: JON SNOW

17 de abril: Maratón Temporada 1

18 de abril: Maratón Temporada 2

19 de abril: Maratón Temporada 3

20 de abril: Maratón Temporada 4

21 de abril: Maratón Temporada 5

22 de abril: Maratón Temporada 6

23 de abril: Maratón Temporada 7

24 de abril: Maratón Temporada 8

Además, el canal TNT transmite la primera y segunda temporada en el especial “10 años de 'Game of Thrones'”, desde del lunes 5 de abril a las 23:30 hrs. El canal presenta un episodio por día, de lunes a jueves.

Envíen un cuervo.

Celebrando 10 años en Westeros, el #IronAnniversary ha llegado. Maratón especial de #GameOfThrones el 17 de Abril en #HBOSignature y cuando quieras en #HBOGOLA. pic.twitter.com/bRDltpwbtc — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) April 5, 2021

'Game of Thrones' se prepara para la llegada de 'House of the Dragon'

Además de celebrar los 10 años de 'Game of Thrones', la iniciativa "Iron Anniversary", tiene como objetivo presentar el mundo de Westeros a nuevas audiencias con el fin de preparar el camino para la llegada de 'House of the Dragon'.

La precuela de 'Game of Thrones' fue anunciada desde 2018 y tras 4 años de planeación, por fin verá la luz en 2022. Mostrará alrededor de 300 años de historia de la Casa Targaryen, poniendo especial énfasis en el pasaje conocido como "La Danza de Dragones".

House of the Dragon HBO

'House of the Dragon' será el inicio de una compilación de proyectos derivados de la franquicia; aunque no se han hablado concretamente de estos, HBO ya señaló que son alrededor de 4 series las que se relacionarán con el mundo de George R. R. Martin.

De hecho, en estos primeros días de abril se anunció que la empresa firmó un contrato millonario con el escritor; analistas señalan que la razón de esto es para asegurar los derechos de la saga y contar con la asesoría del creador de todo el universo de 'Canción de Hielo y Fuego'.