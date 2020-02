VIDEO: Galilea Montijo presume grandes habilidades en el pole dance

Galilea Montijo desató fuertes críticas en redes sociales al presumir su habilidad en el tubo de Pole Dance, durante el programa Hoy.

Durante la emisión de Hoy, María León fue invitada para mostrar sus habilidades en Pole Dance. Durante la sección se encontraban los conductores Lambda García, Andrea Escalona, María León, Galilea Montijo y Paco Stanley.

Mientras la cantante trataba de enseñarles algunos ejercicios a los conductores en el tubo, mismos que cada uno pasó a realizar. Esto terminó siendo toda una guerra de burlas y críticas hacia Galilea Montijo.

La famosa y querida tapatía no se las vio nada bien al pasar al tubo, lo cual desató cientos de comentarios en su contra en donde aseguraban que Montijo sólo pretendía que no sabía bailar el tubo, pues eso "lo traía desde la cuna".

“Galilea lo que se trae desde cuna no se olvida”, “Al 100 el privado nenes”, “La galy toda tosca y pesada”, “Gali re bien que le sabe al tubo jajaja”, “ Galilea ya tiene experiencia que no se haga ”, “Como le hace al guey la Gali, bien que sabe”, “Galilea se hace pendeja como que no sabe ps si ella era teibolera en aquellos años”,“Entro por la puerta grande lustrando el tubo", fueron algunos de los comentarios en YouTube.

Cabe recordar que antes de que la conductora entrara a la televisión se rumoró que era una bailarina de tubo en clubes nocturnos, algo que quedó sólo como rumores pues no nunca se confirmó tal cosa con fotos o videos.

Aqui te dejamos el video de Pole Dance en Hoy