Gaby Crassus conducirá el programa ‘Héroes Salvadores’

A dos meses de la muerte de su esposo Rodrigo Mejía, Gaby Crassus regresa a la televisión al conducir el programa ‘Héroes Salvadores’.

El pasado 12 de febrero se dio a conocer la muerte del Rodrigo Mejía , a los 45 años. Gaby Crassus confesó que ha vivido momentos muy complicados, pero ha tratado de salir adelante por sus dos hijos.

En conversación con ‘Venga la Alegría’, la conductora confesó que regresará a la televisión ya que será la presentadora del nuevo programa ‘Héroes Salvadores’.

Gaby Crassus será la conductora de ‘Héroes Salvadores’

Gaby Crassus acudió al programa ‘Venga la Alegría’ donde reveló que tras la muerte de su esposo Rodrigo Mejía, se ha refugiado en el apoyo de su familia.

También confesó que aunque es muy difícil seguir adelante, su mayor inspiración son sus hijos y con ellos busca honrar la memoria del actor cumpliendo todos los planes que tenían juntos.

“Yo no tuve una mejor forma de honrar la vida de Rodrigo que con mis hijos. Su papá se fue, pero ahora soy más feliz de estar con ellos. Mis hijos son mi fuerza, mi motor, recibo millones de mensajes, sí se puede salir de esto. No sé cómo, pero vamos a salir adelante” Gaby Crassus

Gaby Crassus aprovecho las cámaras para agradecer todos los mensajes que le llegan de sus seguidores y aseguró que ellos le dan mucha fuerza para salir adelante.

La conductora puntualizó que en los tiempos difíciles, también llegan nuevas oportunidades ya que no sólo a podido regresar ‘Al Extremo’ los fines de semana, sino que además tendrá la oportunidad de estar en el nuevo programa de TV Azteca.

Gaby Crassus señaló que estará al frente del programa ‘Héroes Salvadores’, el cual se estrenará el 26 de abril por el canal A+ a las 7 de la noche. La famosa puntualizó que en la emisión se compartirán grandes historias de personas que se han convertido en héroes.

“Yo creo que a Rodrigo le hubiera gustado eso. Estoy sumamente agradecida con mi casa, con Azteca, por no soltarme, que siempre he sentido cariño y no estoy sola” Gaby Crassus

La conductora puntualizó que es un gran programa ya que busca generar empatía entre la gente.

“El programa será los lunes, por tv abierta, son historias, son sentimientos y espero que me acompañen. Todos somos héroes para alguien, y es lo que tenemos que rescatar del día a día. Que se nos dé aliento para seguir en estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo” Gaby Crassus

Gaby Crassus recibió la vacuna contra Covid-19

A través de su cuenta de Instagram, Gaby Crassus reveló que ya recibió la vacuna contra el Covid-19 . En su mensaje puntualizó que Rodrigo Mejía ayudó para que pudiera vacunarse.

“El domingo 11 de abril me pusieron la segunda dosis de la vacuna, sí el 11 de abril, el día que mi Ro cumplió dos meses de haber trascendido y estoy segura que él metió su mano para que me fuera posible vacunarme” Gaby Crassus

La conductora destacó que no compartió la información con el fin de presumir, sino que es un momento muy importante que quiso compartir.