Se pospone el reencuentro de Friends por el coronavirus

El tan esperado reencuentro de Friends ha tenido que postergarse debido a la contingencia del Covid-19

El reencuentro de Friends que tantos fans esperaban para este 2020 ha sido cancelado ante la presencia del coronavirus en el mundo por lo que HBO Max ha decidido posponerlo hasta nuevo aviso.

De acuerdo al medio Variety, fuentes cercanas a la producción de HBO Max han confirmado los reportes pues las grabaciones del reencuentro del elenco original de Friends se tenían planeadas para la siguiente semana en los estudios de Warner Bros.

Ante esto, las grabaciones de la reunión se han aplazado como mínimo hasta el mes de mayo , esperando que tanto el Covid-19 y sus contagios se hayan reducido notablemente y no ponga en peligro a ningún miembro de la producción ni a los actores que alguna vez encarnaron a los personajes de Friends.

Sin embargo, no se ha emitido ninguna declaración oficia l respecto a la situación del reencuentro de Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Matthew Perry.

La pandemia del coronavirus no solo ha afectado a la producción de HBO Max sino que ha retrasado varios proyectos de plataformas digitales y cine convencional como las grabaciones de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’.

El retraso de las grabaciones de Disney Plus para sus series ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Loki’, así como el aplazamiento de ‘Matrix 4’. El reencuentro de Friends ha pasado por varias trabas para que este pudiera lograrse, desde el manejo de las agendas de cada uno de los actores hasta la negociación de los sueldos.