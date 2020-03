Estrella de 'La casa de papel' confirma que tiene coronavirus

La actriz confirmó que desde el pasado viernes 13 de marzo comenzó a presentar síntomas del Covid-19, como fiebre y tos seca.

Primero fueron Tom Hanks y Rita Wilson, luego nos enteramos del caso de Danna García, ahora otra actriz que ha adquirido fama internacional por su trabajo en la serie de Netflix, ‘La casa de papel’, ha confirmado que dio positivo a la prueba de coronavirus.

Se trata de Itziar Ituño, quien interpreta a la inspectora ‘Raquel Murillo" o “Lisboa”, en el drama español.

¿Cuál es el estado de salud de la actriz?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz confirmó que desde el pasado viernes 13 de marzo comenzó a presentar síntomas del Covid-19, como fiebre y tos seca.

“Hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. És coronavirus”. Itziar Ituño.

Junto a una foto en la que aparece recostada y con un semblante decaído, pero sonriente, Ituño afirmó que hasta el momento no presenta complicaciones.

“Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil”. Itziar Ituño.

“Esto no es tontería, sean conscientes"

Ante ello, hizo un llamado a sus seguidores a que por el bien común, le den la importancia que exige la pandemia, pues ya ha provocado muchas muertes.

“Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto”. Itziar Ituño.

Así, pidió a sus seguidores cuidarse, ser solidarios y permanecer en casa para evitar que el nuevo coronavirus siga sumando casos.

“Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Me tocan 15 dias en cuarentena y después ya se verá!". Itziar Ituño.

“Lo más duro está por llegar”, advierte Presidente de España

Según el último reporte del miércoles 18 de marzo, España suma 630 muertes y 14 mil 535 casos confirmados de Covid-19.

Por la noche, el rey Felipe VI emitió un mensaje a la nación la pandemia, en el que aseguró: “Somos una sociedad en pie frente a cualquier adversidad”.

En tanto, el presidente de España, Pedro Sánchez, advirtió que “lo más duro está por llegar”.