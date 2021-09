Reto 4 Elementos: Julio Camejo explota contra Mariana Ávila

Los que no pueden con la frustración son los miembros del Equipo Actores, quienes volvieron a perder en la pista de tierra y, por supuesto, culparon a Mariana Ávila.

Pese a que Julio Camejo y Sachi Tamashiro presentaron problemas con los obstáculos, el equipo se concentró en las fallas de su compañera, sobre todo el cubano.

“Solo quiero escuchar de ti (Mariana), dos palabras, ‘vamos a ganar’. Yo lo que te voy a pedir es que psicológicamente ya no juegues más con nosotros. No puede ser que ayer te pongan 150 cucarachas en la cabeza y seas capaz de hacer un prueba y después en la noche armes un escándalo colosal porque ves un grillo en el baño, vamos, eso no se hace. Eso no se le hace a un equipo que se está rompiendo la madre por ti… Estás jugando psicológicamente con nosotros y eso no se hace”, dijo enfurecido.

La actriz no hizo más que aceptar los comentarios.