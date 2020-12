El actor volvió a defender a su compañero y aseguró que si las personas supieran de su pasado podrían entenderlo mejor.

Tras una larga espera, el pasado 18 de noviembre el productor Nicandro Díaz confirmó que Ferdinando Valencia sería el encargado de remplazar a Eleazar Gómez en los últimos días de su telenovela 'La Mexicana y El Güero'.

Desde un primer momento el actor expresó su preocupación por poder desarrollar el personaje de la mejor manera y hacerlo de manera diferente a como lo venía haciendo su compañero.

En una reciente entrevista con varios medios, el famoso confesó que no ha sido nada fácil poder tomar un personaje que ya se encontraba construido y que además es muy querido por parte de la audiencia.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes el famoso explicó que las personas buscan que no se cambie a ‘Sebastián’ y que se mantenga el mismo trabajo realizado por Eleazar Gómez.

“Hay un reto por capitalizar a un personaje que ya se le había dado inicio actoralmente, por parte de Eleazar, entonces socialmente la gente cree que yo debería de actuar lo más parecido a él, porque ellos en su mente y eso está muy claro y justificado quieren al mismo personaje" Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia aceptó que es un gran reto aceptar un personaje que ya ha sido construido por alguien más, sobre todo con lo avanzada que está 'La Mexicana y El Güero'.

“Pero yo creo que aun si Eleazar tuviera un gemelo, el personaje no puede ser el mismo, por eso somo actores, para dar una interpretación y yo objetivamente creo que no debo interpretar a Eleazar, debo interpretar a 'Sebastián’" Ferdinando Valencia

Sobre el recibimiento que ha tenido, puntualizó que, aunque ha visto el apoyo de sus fans, los seguidores de Eleazar Gómez le siguen manifestando su cariño y no están de acuerdo con el cambio. Pero aseguró que su compañero estaría feliz que él haya tomado al personaje.

El actor reveló que las primeras semanas no pudo dormir por el reto actoral que representa. Sobre las criticas señaló que el personaje ya se lo habían ofrecido a él.

“Este personaje ya me lo había ofrecido Nicandro a mí, siete meses antes de iniciar la novela, estaba pensado así. Yo no pude por otras causas hacer esta novela” Ferdinando Valencia

En este sentido Ferdinando Valencia le pidió al público que le den la oportunidad de demostrar su trabajo con este personaje.

“No hay que ser hipócritas”: Ferdinando Valencia

Sobre la supuesta agresión de Eleazar Gómez a su novia Tefi Valenzuela , Ferdinando Valencia defendió que a él siempre lo ha tratado de maravilla.

El actor reveló su deseo para que a su compañero le vaya muy bien e incluso pidió a las personas no juzgar y aseguró que el pasado de Eleazar Gómez y no ha sido nada fácil.

“No ha sido una vida fácil la de él (…) yo no me puedo ir a la yugular, aunque la gente lo este deseando, porque en mi experiencia me ha tratado muy bien” Ferdinando Valencia

Señaló que espera que su compañero recapacite y se reivindique y que continúe con sus ganas de superarse. Ferdinando Valencia detalló que es normal que las personas busquen quien es el malo y el bueno de la historia, pero eso no es así ya que hay circunstancias que los definen.

El famoso destacó que todas las personas tienden a lastimar a otros individuos y que no se puede juzgar a la ligera a los demás.