Vanessa Huppenkothen vs Bárbara de Regil ¿Quien conducirá el nuevo reality de TV Azteca?

Ahora que Exatlón ya cumplió su ciclo en TV Azteca, la televisora ya trabaja en el programa que lo sustituirá y que, por supuesto, les sumará rating. Un nuevo reality viene en camino, nada menos que “El Sobreviviente” y es que recientemente adquirieron los derechos.

“El sobreviviente” promete ser la competencia con más retos extremos que se haya visto hasta ahora en televisión. Quieren que generé más expectativa y emoción que "La Isla" e incluso "Reto Cuatro Elementos", programa que transmitió la competencia.

La apuesta va en serio e incluso ya están pensando en quién podría conducir y sus opciones son nada menos que Bárbara de Regil contra Vanessa Huppenkothen.

La pelea por quedarse con la conducción ha comenzado. Productores son consientes que De Regil es muy popular en redes sociales y por tanto tiene más seguidores; sin embargo, su fama en producciones es mala ya que aseguran suele llegar tarde a los llamados y es incapaz de aprenderse grandes diálogos por lo que no puede estar frente a cámaras sin apuntador.

En cuanto a Huppenkothen, ésta no tiene problemas con la disciplina y no hay quejas en su trabajo, pero su popularidad no es tanta además de que actualmente se desenvuelve como comentarista deportiva en ESPN.