El documental ‘Allen v. Farrow’ muestra videos caseros grabados por Mia Farrow cuando su hija Dylan narró los suceso de abuso sexual

En el documental de HBO ‘Allen v. Farrow’, que se estrenará el próximo 21 de febrero, Dylan Farrow habla del supuesto abuso sexual que sufrió por parte de su padre adoptivo, el cineasta Woody Allen. De acuerdo con el testimonio de Farrow, el director ‘tocó sus partes privadas’ cuando era niña .

Esta declaración de Dylan fue grabada en un video casero de 1992, el cual fue filmado por su madre, la actriz, Mia Farrow. Con apenas 7 años de edad, Dylan afirmó que Woody Allen le dijo: "No te muevas, tengo que hacer esto", mientras la tocaba; ambos se encontraban en el ático de la casa de campo de la familia, según relata.

En dicho video casero, la entonces pequeña Dylan le dijo a su madre: "No quería que lo hiciera, mamá. No me gustó". Además, en el documental expresa que, a pesar de que admiraba a Woody Allen y la hacía sentir especial, siempre estuvo atrapada.

La separación de Woody Allen y Mia Farrow

La serie documental ‘Allen v. Farrow’, que se divide en cuatro episodios, también revelará diversos audios que Mia Farrow grabó en secreto de sus conversaciones telefónicas con Woody Allen. Incluso, en una de estas grabaciones, Mia le dice al director que Dylan no se encuentra bien.

Woody Allen y Mia Farrow se separaron en 1992, cuando la actriz acusó al director de abusar sexualmente de Dylan. Las acusaciones de abuso sexual y la separación entre ambos artistas se produjeron cuando Farrow descubrió que Allen tenía una aventura con su hija adoptiva, Soon-Yi Previn.

Desde ese entonces, Woody Allen ha alegado ser inocente y asegura que Dylan fabricó las acusaciones de abuso y todo el tiempo fue manipulada por Mia.

¿Woody Allen será entrevistado para el documental?

Mia y Woody Allen se relacionaron en 1979, cuando trabajaron juntos en las películas Annie Hall y Manhattan . 13 años después cuando Allen y Soon-Yi, fueron sorprendidos teniendo una aventura.

En entrevista para el documental, el portero y la empleada doméstica de Woody Allen aseguraron que Soon-Yi visitaba al cineasta constantemente, cuando Farrow se encontraba en la escuela. Más tarde, Soon-Yi se casó con Allen y hasta el día de hoy, ambos siguen juntos, a pesar de la diferencia de edad de 34 años.

Es importante mencionar que, al menos en el primer episodio, no son entrevistados Woody Allen, Soon-Yi y otros detractores de las versiones de Mia Farrow.