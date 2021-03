La serie ‘Déjame entrar’ protagonizada por Demian Bichir, estará basada en novela homónima escrita en 2004 por John Ajvide Lindqvist

En el año 2008, la película sueca ‘Déjame entrar’ se volvió un éxito a nivel mundial. Gracias a su éxito, en 2010, Hollywood realizó un remake titulado ‘Let the right one in’, estelarizada por Chloe Grace Moretz y Kodi Smit-McPhee.

Ahora, la cadena de televisión Showtime prepara una serie de ‘Déjame entrar’ protagonizada por el actor mexicano Demián Bichir. Andrew Hinderaker será el showrunner y guionista, mientras que Seith Mann dirigirá el episodio piloto. Hinderaker ya tiene experiencia en series con temáticas góticas y vampirescas, sobre todo después de su paso por ‘Penny Dreadful’.

Demián Bichir interpretará a un padre que busca salvar la vida de su hija

Hinderaker comentó para ‘The Hollywood Reporter' que elegir a Demián Bichir personifica su aspiración para realizar uno de los programas más terroríficos de la televisión y uno de los más conmovedores.

"La serie es tanto una carta de amor a la película original como una historia completamente nuestra" Andrew Hinderaker



Por otro lado, Demián Bichir fue el elegido para liderar un elenco que todavía se encuentra en construcción. Lo único que se sabe de su personaje es que interpretará a un padre angustiado que hará lo que esté en sus manos para preservar la vida de su hija .

De acuerdo con Showtime, esta es la sinopsis de la serie de ‘Déjame entrar’:



“Inspirada en la exitosa novela y película sueca original, la serie se centra en un padre y su hija de 12 años cuyas vidas cambiaron para siempre 10 años antes cuando ella se convirtió en vampiro. Encerrada a los 12 años, quizás para siempre, Eleanor vive una vida en interiores, capaz de salir solo por la noche, mientras que su padre hace todo lo posible para proporcionarle la mínima cantidad de sangre humana que necesita para mantenerse con vida. Con estos ingredientes aterrorizantes y cargados de emociones como punto de partida, ‘Déjame entrar’ cambiará las expectativas del género, poniendo una lente naturalista en la fragilidad, la fuerza y la compasión humanas”.

‘Déjame entrar’ con Demián Bichir todavía no cuenta con una fecha de estreno. La serie de televisión estará basada en la novela homónima escrita por John Ajvide Lindqvist en 2004.

Próximamente, Demián Bichir también aparecerá en ‘Godzilla vs Kong’ de Adam Wingard; además, trabajó recientemente con George Clooney en el filme nominado al Óscar, ‘Cielo de medianoche’.