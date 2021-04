De viaje con Los Derbez ya tiene fecha de regreso

Amazon Prime Video estrenará la segunda temporada del reality De Viaje con Los Derbez el próximo 20 de mayo.

Aunque Aislinn Derbez recientemente confesó que la mayoría de sus peleas con Mauricio Ochmann en el reality De Viaje con Los Derbez fueron fingidas, los espectadores no perdieron el interés y ya esperan ansiosamente la segunda temporada, misma que ya tiene fecha de estreno.

Así es, De Viaje con Los Derbez regresará a Amazon Prime Video el próximo 20 de mayo , transmitiéndose en más de 200 países de Latinoamérica, según se dio a conocer en la cuenta de Instagram del servicio streaming, donde se confirma quiénes regresan.

Alesandra Rosaldo, Aitana, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Eugenio Derbez regresarán en esta segunda temporada que contará con seis episodios de media hora cada uno. Mauricio Ochmann y su hija Kailani, quedan fuera de esta nueva aventura tal y como te lo hemos venido informando.

En este regreso, Los Derbez visitarán "los hermosos paisajes del noroeste de los Estados Unidos. Incluyendo lugares como uno de los puentes más altos que tiene la nación, los rápidos, el famoso parque de Yellowstone, el Parque Nacional Glacier en Montana y lugares para acampar con vistas espectaculares”, se lee en un comunicado expedido por Amazon Prime Video.

Mauricio Ochmann no participará pese a ser padre de la hija de Aislinn Derbez debido a que él no está interesado en seguir siendo parte del reality De Viaje de Los Derbez además de la dupla de actores ya no son pareja. Recordemos que actualmente se encuentran en proceso de divorcio.