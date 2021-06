¿Lo despidieron de La Academia? Danna Paola habla sobre la salida de Remmy Valenzuela

El cantante Remmy Valenzuela quien figuró como juez solo en el primer programa de La Academia 2019 celebrado el 10 de noviembre, repentinamente ya no apareció en el programa de Televisión Azteca y la cantante Danna Paola ya dio las primeras declaraciones.

Aunque por el momento no se sabe el motivo de su salida del programa dominical de canto Danna Paola dijo unas palabras al respecto.

La cantante dejó en claro que ella y los demás jueces de La Academia se llevan muy bien. Pero al parecer no sabe nada de la salida repentina del cantante Remmy Valenzuela.

“Pues no lo sé, pregúntale a la producción. ¡Yo que voy a saber! No sabemos dónde está”, y no hizo más comentarios al respecto.

Danna Paola. Cantante