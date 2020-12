Tras lo rumores de su posible despido de TV Azteca, Martha Figueroa reveló que Daniel Bisogno ya esta buscando una oportunidad en Televisa.

En las últimas semanas Daniel Bisogno se ha visto envuelto en una serie de polémicas e incluso han surgido varios rumores que señalan que el conductor será despedido de TV Azteca.

De acuerdo con la revista TV Notas, el presentador fue suspendido por un mes debido a los comentarios ofensivos hacia Javier Ceriani . Sin embargo, en este periodo el famoso ya habría buscado trabajo en Televisa.

Así lo reveló Martha Figueroa en su programa ‘Con Permiso’ donde detalló que su salida de la televisora del Ajusco es inminente.

Aseguran que Daniel Bisogno será despedido de TV Azteca

En su video del programa, Martha Figueroa reveló que Daniel Bisogno ya tiene un pie fuera de TV Azteca, por lo que ya estaría moviendo sus influencias para poder ingresar a Televisa.

“Resulta que aunque ahorita está suspendido, castigado, sin goce de sueldo, parece ser que ya le van a dar cuello. Y tan ya sintió Daniel que le van a dar cuello que entonces ya empezó a buscar contactos y a ver por dónde se le abre una puertita para pedir chamba en Televisa” Martha Figueroa

La conductora detalló que ahora es decisión del canal, ya que el presentador ya habría mostrado su interés de cambiarse de casa.

“Y entonces, la gran pregunta es, ¿se lo van a jalar para Televisa, o lo van a aceptar en Televisa o no?” Martha Figueroa

De acuerdo con Martha Figueroa el futuro de Daniel Bisogno en TV Azteca será definido en enero del 2021.

“Hasta enero regresa, pero en el inter van a salir algunos programas en los que él está, porque ya se habían grabado, los programas de vacaciones digamos. Entonces bueno, el caso es, si lo ven ahí no crean que ya lo perdonaron, es que bueno ya estaba grabado” Martha Figueroa

La periodista destacó que el conductor de Ventaneando tiene una personalidad muy fuerte y que le ha dado con todo a Televisa, por lo que no sabe si lo aceptarían en el canal.