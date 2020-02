VIDEO: Cynthia Urías realiza pesada broma a Odalys Ramírez; ¡la hace llorar!

El programa “Vas con todo” hizo su cómplice a Cynthia Urías quien hizo llorar a Odalys Ramírez tras hacerle creer que iba a quedarse sin trabajo.

Cynthia Urías resultó ser una buena actriz y es que le hizo creer a su amiga y compañera Odalys Ramírez que estaban a punto de despedirla del programa de espectáculos ¡Cuéntamelo ya!

La broma fue parte del programa de retos Vas por todo donde se invita a famosos a engañar de alguna forma a uno de sus compañeros. La nueva víctima fue Odalys.

Verás, Urías y Ramírez se refugiaron en un camerino para poder conversar libremente de algo delicado, de la situación laboral del programa producido por Nino Canún. Fue entonces cuando Cynthia comenzó desanimando a su compañera sobre su permanencia.

"Fuiste a la única que no le fue bien (en el focus group), como que te sentían falsa, que vienes del noticiero y te sientes de noticias, pero después se te olvida y eres muy cool. Como que la gente se confunde" Cynthia Urías. Conductora de televisión

No obstante, la pareja de Pato Borghetti se defendió alegando que siempre era la primera en llegar al set a preparar sus notas; no obstante, las acciones no eran suficientes le advirtió su compañera haciéndole saber que ya tenían a su posible sustituto.

“Yo ya oí de dos conductoras... Ya están aquí firmando contrato, que ya les hicieron diseño de imagen... Yo creo que se queda Ugalde. Yo te estoy diciendo todo lo que oí, tú sabes que te cuento todo. Yo lo oigo, vengo y lo digo, te puede gustar o no te puede gustar” Cynthia Urías. Conductora de televisión

Al respecto, Odalys agradece la honestidad de su amiga, su rostro refleja sobrada preocupación y de pronto, sintiéndose un poco culpable, Cynthia le expresa su deseo porque no se le corté la leche ya que se encuentra en etapa de lactancia, razón por la que cortan enseguida la broma; no obstante, la víctima se suelta a llorar.

Acá el video completo de esta cruel broma: