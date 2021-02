Constantine podría ser afrodescendiente en serie de HBO Max

J. J. Abrams estaría detrás de este supuesto proyecto alrededor de Constantine, en el que el personaje sería afrodescendiente

Uno de los primeros proyectos originales que se anunciaron para HBO Max fue una serie de Justice League Dark, la cual será producida por J. J. Abrams; a raíz de esto, un nuevo reporte indica que el cineasta también buscaría un show de Constantine, donde el hechicero sería afrodescendiente.

De acuerdo con The Illuminerdi, la producción de esta supuesta serie de Constantine requeriría a un actor afrodescendiente de 20 años para el rol principal, se solicita a alguien con la apariencia física de Riz Ahmed, a quien viéramos en 'Venom'.

Además de este cambio en la etnia de Constantine, el medio menciona que el programa tendría un tono alejado de los elementos religiosos y demoniacos que caracterizan al cómic, en favor de algo centrado en el terror , sin dejar de lado la hechicería.

Riz Ahmed Mario Anzuoni/Reuters

¿Qué pasará con el Constantine de Keanu Reeves?

Ante este rumor, muchos fans se preguntan qué pasará con los anteriores Constantine; específicamente con la versión de Keanu Reeves que es la más conocida por su película de 2005 y de la cual supuestamente ya se estaría planeando una secuela.

En teoría no habría problemas con tener dos Constantine, pues el de J. J. Abrams se limitaría a la televisión, mientras que el de Keanu Reeves sería exclusivo del cine; como sucede con el Flash de Ezra Miller y el de Gran Gustin, que conviven en plataformas separadas.

Constantine CW

Quien podría ser afectado sería Matt Ryan, que ha interpretado a Constantine en el Arrowverse desde el 2014 y actualmente es uno de los referentes de 'Legends of Tomorrow' ; en este caso, el actor no sería solicitado en ningún sentido para el show de HBO Max.

Hay que señalar que toda la información sobre esta serie se mantiene como un supuesto, ni HBO, Warner o el propio Abrams han dado una declaración el respecto. Si bien The Illuminerdi ha acertado en varios de sus reportes de casts, recientemente falló al mencionar que Mahershala Ali sería Joel en 'The Last of Us', papel que fue para Pedro Pascal.

Con información de The Illuminerdi.