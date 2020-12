'Cobra Kai': Revelan las primeras imágenes de la Temporada 3

La tercera temporada se estrenará a inicios de 2021 en Netflix.

Netflix reveló imágenes de la tercera temporada de 'Cobra Kai', la cual será la primera distribuida y producida por el servicio de streaming, luego de que adquiriera los derechos de la serie. Este nuevo bloque de capítulos mostrará las consecuencias de la pelea final entre Miguel y Robby.

Podemos ver cómo el alumno de Johnny sigue inconsciente en el hospital, con riesgo a quedar parapléjico, mientras que su hijo está en una correccional para menores por provocar dichas heridas; al mismo tiempo, todo parece indicar que John Kreese ha vuelto a hacerse con el mando del dojo.

La Temporada 3 de 'Cobra Kai' se estrenará el próximo 8 de enero del 2021, aún no se han dado a conocer cuántos episodios serán; pero se espera que sean alrededor de 10. Asimismo, ya se anunció que una cuarta entrega está en producción.

Netflix tiene grandes planes para 'Cobra Kai'

En este momento puede que lo hayamos olvidado; pero la Temporada 3 de 'Cobra Kai' originalmente iba a ser la última del show, pues YouTube, dueños originales de los derechos de la serie, sólo firmaron un acuerdo por tres entregas con Sony, la productora.

Sin embargo, a raíz del éxito del show, los creadores querían expandir el proyecto, cosa que el servicio de videos no estaba de acuerdo, por ello no tuvo problemas con que se buscara una nueva plataforma de distribución que se adecuara más a dichas intenciones.

Netflix fue la que decidió no sólo darles luz verde para hacer una cuarta temporada, también ha elaborado todo un proyecto alrededor de la serie, que involucra spin-offs e incluso un película original; no obstante, aún no se revelan todos los detalles de estas iniciativas.

Por lo pronto 'Cobra Kai' se ha establecido como uno de sus contenidos más populares a nivel mundial, siendo la serie más vista de mediados de 2020, que fue cuando llegó a la plataforma.