James Corden contactó a Kelly Clarkson para invitarla a compartir vehículo y entonar algunos de sus éxitos. Tal acción forma parte del segmento de Carpool Karaoke de The Late Late Show.

Durante el viaje la dupla entonó canciones como “Because of You”, “Love So Soft” y “Since U Been Gone”.

Por otra parte, Kelly también tuvo una comida romántica (dentro de la camioneta) con su esposo Brandon Blackstock.

Disfruta: