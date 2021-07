Christina Aguilera no volverá a The Voice

En declaraciones para la revista Billboard, Christina Aguilera revela que no volverá al reality de canto The Voice.

“Se convirtió en algo que no sentí para lo que me había inscrito en la primera temporada... Te das cuenta de que no se trata de música. Se trata de hacer buenos momentos de televisión y masajear una historia... No me metí en este negocio de ser presentadora de un programa de televisión y recibir todas estas [reglas]… En el programa la única manera de expresarme era a través de la ropa, el maquillaje o el cabello. Era mi única salida”, señaló.

Por otra parte, habló de su nuevo disco el cual fue producido en gran parte por Kanye West, a quien considera un gran artista y creador de música.

Cabe mencionar que el nuevo disco de Xtina se llama “Liberation” y será estrenado el 15 de junio.