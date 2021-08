Programas de ‘Chespirito’ salen del aire a nivel mundial

En una noticia que sorprendió a todo el mundo, los shows de ‘Chespirito’ salieron del aire a nivel mundial desde el sábado 1º de agosto de 2020. La información fue dada a conocer por Roberto Gómez Fernandez, hijo de Roberto Gómez Bolaños.

Las razones de esto son desconocidas, aunque Graciela Gómez Fernandez, hija del fallecido creativo, y Florinda Meza, actriz y viuda de este; dieron a entender que todo se debía a problemas con la empresa responsable de las transmisiones y Grupo Chespirito.

La cancelación se hizo efectiva a las series originales, series animadas y películas que hayan sido creadas o derivadas de alguno de los personajes de Gómez Bolaños; no se sabe si esto también afecta al 'Universo Chespirito', proyecto con el que se pretendía renovar la marca con nuevas series y películas.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia.