Autor de 'The Witcher' se burla de 'Game of Thrones'

'The Witcher' es la nueva serie sensación entre los fans de la fantasía, por lo que las comparaciones con 'Game of Thrones' no se han hecho esperar; curiosamente, uno de los primeros en burlarse del show de HBO fue Andrzej Sapkowski, autor de los libros de la serie de Netflix.

Cuando se le preguntó cuál sería su rol cómo asesor creativo de la serie, se apuró a señalar que su principal función sería evitar que Ed Sheeran cante en la serie; haciendo referencia al polémico cameo del cantante en la séptima temporada de 'Game of Thrones'.

Ed Sheeran en Game of Thrones (HBO)

Esto sucedió a finales de 2018, cuando la serie apenas estaba en producción (y no se daba el debacle de la octava temporada de la obra de HBO); sin embargo, es hasta este momento que los fans han recuperado sus palabras.

'The Witcher' has sido todo un éxito con entre los fans

Aunque la crítica no ha sido muy complaciente con 'The Witcher', los fans han amado la nueva serie de Netflix por diversos motivos. Se ha citado el gran trabajo de producción, efectos especiales, puesta en escena; pero sobretodo la actuación de Henry Cavill.

El también interprete de Superman ha capturado a la perfección la esencia de Geralt de Rivia, personaje que se hiciera famoso gracias a los juegos de CD Projekt RED que se basan en la misma serie de novelas de Andrzej Sapkowski.

Póster de The Witcher (Netflix)

Gracias a esto, Netflix ya prepara una segunda temporada del show y se está en pláticas para una tercera; de seguir con este ritmo, los productores esperan llegar hasta la octava temporada, con el fin de abarcar toda la historia.

Hay que mencionar que la trama de 'The Witcher' es sólo una parte de una narrativa más grande, que se encuentra en la colección de libros de la autor polaco.

Con información de Comic Book.