Arturo Carmona confiesa si se va a quedar de planta en el matutino junto a Jorge Van Rankin

En agosto del 2020 Arturo Carmona llegó al programa Hoy para sustituir a Jorge Van Rankin , quien había dejado el matutino para grabar la nueva temporada de la serie ’40 y 20’.

Antes de morir, Magda Rodríguez reveló que Carmona sólo estaría en el matutino hasta que Jorge Van Rankin pudiera regresar. Tras la muerte de la productora surgieron varios rumores sobre el futuro del regiomontano.

A pesar de que su contrato terminó, Arturo Carmona apareció nuevamente en Hoy, sorprendiendo a sus seguidores ya que apareció a cuadro a lado de Jorge Van Rankin.

Para evitar toda clase de especulaciones el famoso habló sobre su futuro en el matutino y en una entrevista reveló si es verdad que se va a quedar más tiempo como parte de los presentadores.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Arturo reveló que su acuerdo de tres meses había llegado a su fin, no obstante las cosas cambiaron para él.

“Yo solamente vine a estar en Hoy durante tres meses, que fue lo que habíamos pactado Magda y yo, pero como ustedes saben ella se nos adelantó, desafortunadamente se nos fue" Arturo Carmona

Durante su encuentro con varios medios, Arturo Carmona fue tajante y aseguró que se ha quedado más tiempo en el programa Hoy porque varios integrantes del matutino han dado positivo a Covid-19.

El regiomontano detalló que le habían pedido permanecer un tiempo más hasta que se pudiera normalizar la situación con los conductores.

“Luego una serie de complicaciones, que varios compañeros tienen Covid-19, entonces no era el momento de irme, no era el momento de que yo me fuera, sin embargo, ya había cumplido mi ciclo como había quedado con Magda, entonces me pidieron que me quedara en lo que todo se estabiliza" Arturo Carmona

De esta manera Arturo Carmona deja en claro que su presencia en el programa Hoy es temporal, hasta que se puedan integrar todos los presentadores.