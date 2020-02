Aracely Arámbula habría pedido pago millonario para aparecer en serie de Luis Miguel

Aseguran que Aracely Arámbula aceptó que su nombre apareciera en la temporada 2 de Luis Miguel La Serie a cambio de un pago millonario.

En diversas ocasiones, Aracely Arámbula bromeó con la posibilidad de aparecer en la segunda temporada de Luis Miguel La Serie; no obstante, hoy confirma que esto no ocurrirá. Ni su nombre ni el de sus hijos serán mencionados en la continuación del programa que se transmitirá por Netflix.

Así lo dejó claro 'La Chule' en declaraciones para el programa de espectáculos Ventaneando, donde reveló que se le acercaron para invitarla a participar, pero se negó debido a que no tiene interés alguno.

Pese a que la actriz no dio grandes detalles, la revista TV Notas destapó “la verdadera razón” de ausencia asegurando que pidió un pago millonario para que pudieran usar su nombre.

Según el medio, Netflix se le acercó a la madre de los hijos de Luis Miguel para invitarla a participar en la segunda entrega de la serie, ella les dijo sí a cambio de un pago de 10 millones de pesos (5 para ella y 5 para sus hijos) pero la petición fue rechazada.

Es así como se desmiente que la también cantante aparecerá en la segunda entrega y según sus palabras, tampoco lo hará en la tercera; sí, ella reveló la realización de otra temporada.