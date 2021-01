La conductora Anette Cuburu se hizo la prueba PCR en vivo para mostrar cómo se hace y en qué consiste.

Nunca es tarde para informar sobre la prueba que detecta el coronavirus, esto lo sabe Anette Cuburu, quien aceptó someterse a ella en plena transmisión de Venga la Alegría, programa donde funge como conductora.

La intención de la producción del matutino así como de la conductora es informar sobre la prueba PCR, en qué consiste y cómo funciona , por lo que está mañana acudió equipo médico para tratar a Anette en vivo.

“No me siento mal ni nada pero es importante estarnos haciendo la prueba, es la quinceava prueba que me hago”, digo Anette Cuburu mientras se preparaba para que un médico con equipo sanitario obligatorio le insertará un hisopo en la fosa nasal y posteriormente con ayuda de un abatelenguas tomara una muestra de su saliva, sustancias que serán enviadas a un laboratorio para determinar si en el organismo de la famosa hay o no Covid-19.

El momento quedó registrado en video por lo que las críticas no se hicieron esperar: “Pero ni siquiera se lo metió bien”, “¡Qué estupidez!”, “Corte A: sale positiva y todos los del foro ponen cara de what”, “Eso es pura pantalla”, “Puro show y falta de respeto, secretaría de gobernación debería multarlos”, “Ay dejen de estar mintiendo, muchos de ahí se fueron a playa y ahora sí se están haciendo la prueba”, “Qué padre, si a mí me las hicieran gratis como en VLA, ya llevaría hasta cinco”, se lee entre los comentarios del Instagram del matutino de TV Azteca.

Coronavirus llega a Venga La Alegría

Los conductores del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, no se han salvado del contagio por coronavirus, hasta el momento se han infectado: Ricardo Casares, Flor Rubio, Kristal Silva, El Capi, Brandon Peniche y Laura G, dieron positivo al virus, afortunadamente todos ellos superaron la terrible enfermedad.

Por su parte, Anette Cuburu ha libado la enfermedad aunque ésta ya llegó a su familia, en agosto del año pasado se enfermó su padre, afortunadamente él también venció al Covid-19.