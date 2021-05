Encuentran muerto a actor de Game of Thrones

El actor irlandés Andrew Dunbar, quien participó en importantes series de televisión com Game of Thrones, Line of Duty y Arrow, fue encontrado muerto al interior de su casa, en la ciudad de Belfast, Irlanda.

En la multipremiada emisión de HBO, Dunbar, de 30 años, trabajó como doble de riesgo del actor Alfie Allen, que interpretó al personaje Theon Greyjoy, y también como aliado de John Snow en la Batalla de los Bastardos.

La policía acudió a la escena de la muerte

Según reporta Daily Mail, un portavoz de la policía dijo que un grupo de agentes asistió a la escena y "la muerte no se trata como sospechosa”. Agregó que también se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte.

El intérprete fundó la casa productora de cine independiente White Buffalo Films; además, también se desempeñaba como DJ y productor musical, así como guía de turistas en su país natal.

Tras darse a conocer la inesperada muerte del actor, cuyo cadáver fue hallado la tarde del 24 de diciembre, integrantes de la producción y elenco principal de Game of Thrones han expresado sus condolencias a través de las redes sociales, asegurando que entre los miles de extras, él siempre se destacó.

Alfie Allen, consternado por la muerte de su doble

Alfie Allen, quien fue uno de los que más convivió en el drama medieval con el occiso, lamentó el deceso y se expresó profundamente triste por la noticia.

Estoy “extremadamente conmocionado y entristecido al saber de su fallecimiento”.<br> Alfien Allen, actor.

Andy McClay, amigo de Dunbar, dijo a Belfast Live que el actor era un "hombre amable y decente”, con mucho "talento" y un "buen corazón".

"Sus sets de DJ fueron increíbles, cuando hizo uno para Game of Thrones, terminó haciéndolos todos para las fiestas de fin de temporada”. Andy McClay, actor.

Un aviso de funeral reveló que el próximo lunes 30 de diciembre se llevará a cabo un servicio de acción de gracias en la Iglesia Presbiteriana de Ballywillan, en Portrush, Irlanda del Norte.