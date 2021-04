Andrés García asegura que su vida podría contarse en una bioserie de 10 temporadas y que Gabriel Soto sería el candidato ideal para encarnarlo.

Ahora que están de moda las series sobre famosos, Andrés García no quiere quedarse atrás, el veterano quiere llevar su vida a la televisión al punto que si nadie está interesado será él quien produzca su programa, su deseo es tanto que ya tiene en mente a los candidatos que lo encarnarán en las diferentes etapa de su vida.

Hace algún tiempo, en entrevista con Ventaneando, Andrés García, aseguró que para su bioserie se había asociado con Rodrigo Vidal, quien le presentó un borrador sobre la trama, el cual no le pareció tal mal y es que considera se trata de un trabajo que llevará tiempo ya que su vida da hasta para diez temporadas .

García indicó que desea que se cuente desde que trabajaba en Acapulco y posteriormente cómo incursionó en la actuación así como se guardará sus amoríos para otra temporada porque todos los episodios de su vida han sido más que interesantes…

Seguro de que será un éxito total su serie, Andrés García ya consiguió escritor, quien es nada menos que Javier León Herrera, quien escribió su autobiografía “El consentido de Dios”, lanzada más de 20 años atrás.

Gabriel Soto y Andrés García Jr., entre los candidatos para protagonizar la bioserie

En cuanto al elenco, Andrés García tiene en mente a Gabriel Soto debido a que tiene un encanto muy similar al que tenía él cuando era joven.

Asimismo, aseguró que aunque no ha platicado con Gabriel Soto, y desconoce si su empresa le de permiso de ser parte del proyecto, lo considera un hombre bueno y honesto; mientras que su hijo, Andrés García Jr., podría encarnarlo en su etapa adulta, pues éste ya tiene 50 años de edad, y cada día tienen más parecido. Cabe mencionar que hasta el momento la bioserie no se ha concretado, por lo que no hay fecha de estreno.