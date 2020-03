Acusan a producción de “Enamorándonos” por exponer al público ante el Covid-19

Alex Kaffie arremetió contra "Enamorándonos", por contratar a público para estar en el programa pese al riesgo de contagios.

Alex Kaffie reveló en su columna que la producción de “Enamorándonos” sigue exponiendo a la gente que los visita en el foro, pese al riesgo de contagios, la producción les ofrece 200 pesos para que asistan.

Tal parece que no todas las producciones de televisión están siendo conscientes de la emergencia que actualmente vivimos por el incrementos en contagios por el coronavirus.

“La tarambana productora del programa Enamorándonos confía que el coronavirus no va a flecharla (entiéndase contagiar) a ella ni a nadie de ahí, pues no obstante que México está ya en la etapa 2 de la contingencia por la pandemia de coronavirus, ¡no ha paralizado labores! Sí, esa insensata no ha tomado la más mínima precaución –por ejemplo ya no tener público– en los programas” Alex Kaffie. Periodista

De hecho ante la escasez de personas que quieran asistir no como amorosos sino como auditorio, la producción del popular programa de TV Azteca está ofreciendo $200 a cada persona que acuda al foro donde se efectúa.

Recordemos que recientemente Oski juez del vespertino se vio afectado y no por coranavirus, sino por una pequeña gripa que contrajo, pues el examoroso de inmediato acudió al médico para hacerse la prueba la cual salió negativa, aunque no pudo asistir al programa.