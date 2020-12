La serie de Ahsoka será otro de los spin-off de 'The Mandalorian'.

El segundo spin-off de 'The Mandalorian' que se presentó en el Disney Investor Day fue 'Ahsoka', serie basada en la aprendiz de Anakin Skywalker, siendo la primera protagonizada por ella, pues ya la hemos visto como secundaria en 'Clone Wars', 'Rebels' y 'The Mandalorian' .

Como sucediera con 'Rangers of the New Republic', no se tienen muchos detalles de esta nueva serie, sólo que la misma Rosario Dawson volverá a interpretar a la jedi exiliada y que Dave Filoni, otro de los responsables de Mando, será el encargado del proyecto.

Se espera que 'Ahsoka' esté disponible en Disney+ en algún punto de 2022; de igual manera, se relacionará con la historia principal de 'The Mandalorian' y culminará con un evento especial que reunirá a los personajes de todas las series relacionadas, por lo que se cree que sólo tendría una temporada.

Podríamos ver lo que pasó con Ahsoka después de 'Rebels'

Si bien Ahsoka es una de las jedi favoritas del público y ha estado presente en gran parte de las obras de la "segunda etapa" de 'Star Wars', en realidad poco se sabe de ella, sólo que es la padawan de Anakin y la única que ha logrado un verdadero equilibrio con la fuerza .

Por ello se espera que su serie por fin muestre una profundización en sus motivaciones, pasado y personalidad en general; además de desvelar un poco de lo que pasó con ella después de 'Rebels', es decir, durante la época de la trilogía original de películas de 'La Guerra de las Galaxias'.

Ahsoka y Anakin Disney

Obviamente, no sólo veremos cosas de su pasado, también de lo que sucede con ella después de su encuentro con Mando y Yoda Bebé; sobretodo con este último quien es un potencial usuario de La Fuerza que ella se rehusara a entrenarlo.

Por lo pronto tendremos que espera a que Disney nos dé más detalles de 'Ahsoka', mismos que llegarían hasta algún punto del 2021.

Con información de Disney.