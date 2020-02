Entre lágrimas el conductor habló y señaló los motivos que lo obligan a dejar el reality show.

Uno de los programas más populares de TV Azteca es ‘Enamorándonos’ en gran medida gracias la complicidad generada por sus dos conductores: Carmen Muñoz y Adrián Cue.

Durante la emisión del programa del pasado viernes 21 de febrero, el conductor anunció su salida del reality show debido a graves problemas en su salud. Entre lágrimas el conductor reveló que desde hace tiempo pelea con un grave padecimiento que lo obliga a dejar el programa.

Adrián reveló que hace 15 años se sometió a una cirugía estética en la nariz que resulto ser un desastre debido a que le ocasionó otros problemas en su salud.

“El médico que me operó, utilizó un relleno para corregir el problema, un polímero, con los años descubrieron que se va incrustando en el tejido y genera necrosis en la piel” Adrián Cue

A pesar de que en diciembre Adrián Cue se realizó otra cirugía para poder corregir el problema, su cuerpo rechazó los injertos de cartílago por lo que tendrá que abandonar el programa temporalmente para poder ser atendido.

“Al parecer mi cuerpo está haciendo reacción y en las últimas semanas expulsé dos de los injertos, hay una bacteria que está contaminando todo lo que está adentro” Adrián Cue

Debido a que su compañero se quebró, Carmen Muñoz intervino para comentar que debido a su profesionalismo ha evitado llevar el tratamiento como es debido, lo que ha provocado que no se pueda atender adecuadamente.

“Tu angustia, como el profesional que eres, te ha hecho que no descanses y no te atiendas. Es momento de que pienses en tu salud, si no tenemos salud, no podemos estar al cien y el público entenderá” Carmen Muñoz

En el programa ‘Enamorándonos’ Adrián Cue reveló que el siguiente paso para curarse es detener y descubrir qué bacteria está atacando los injertos.

“Me he estado haciendo algunos análisis, porque todo el tiempo tengo una secreción en la nariz y con los resultados sabremos exactamente cuál es la bacteria que está atacando los injertos, para poder tratarme” Adrián Cue

Una vez que se descubra que exactamente lo está afectado, tendrá que seguir un tratamiento que, si bien a lo mejor no lo obligue a permanecer en un hospital, si tendrá que permanecer en casa, lo que le impedirá cumplir con sus funciones en el programa de TV Azteca.

Ante está situación, Carmen reveló que a sido unos días muy difíciles para su compañero, sin embargo el nunca ha querido dejar la emisión por su compromiso con el público.

“Él ha pasado por este momento tan complicado, se ha sentido mal, pero siempre ha dado una buena cara a su público, ha estado aquí al pie del cañón porque sabe que tiene un compromiso (…) Queremos decirte que estamos contigo, te queremos, todo va a estar bien” Carmen Muñoz

Para finalizar su discurso Adrián Cue le pidió a todas las personas que se van a someter a una cirugía estética que tenga precaución ya que hay sustancias o procedimientos que pueden perjudicar su salud gravemente.