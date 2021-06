Terminará Diego Luna el año representando “Aullido” en el teatro Helénico

México, 10 Nov. (Notimex).- El actor y director de cine mexicano Diego Luna señaló que a manera de cábala terminará este año trabajando en teatro, esta vez con la puesta en escena “Aullido”, una adaptación del poema de Allen Ginsberg que se presentará el 21 y 28 de noviembre en el Teatro Helénico de esta capital. En entrevista telefónica con Notimex desde Los Ángeles, California, Luna aseguró que el teatro es una de sus pasiones, por lo que siempre procura regresar a él, “porque es el mundo, es el ambiente en el que crecí, un lugar donde me siento muy cómodo”. Además, comentó que el Teatro Helénico es un recinto muy especial para él porque ahí fue donde interpretó con gran éxito “Las obras completas de William Shakespeare”, por lo que tiene un cariño muy especial por ese espacio. Explicó que se trata de una lectura dramatizada del poema de Allen Ginsberg, publicado en 1956 y traducido a una veintena de idiomas, sobrepasando la censura de la época y convirtiéndose en uno de los textos más leídos de todos los tiempos, el cual estará acompañado del montaje escénico dirigido por Sergio Zurita. “Esta obra es una celebración a la vida, a la humanidad y a la aceptación de lo que somos, es un texto sobre el despertar en todos los sentidos, para mí es como una pieza revolucionaria para la época en la que fue escrita y que marcó a la llamada Generación Beat”. Apuntó que la obra tiene un pulso que contagia al público, “tiene una inmediatez, es dinámica y terminas por involucrarte, en el caso del montaje, la música también contribuye a recrear una época que se caracterizó por el despertar social en Estados Unidos”. Destacó que como un plus, el público que compre su boleto en planta baja se llevará de regalo un ejemplar del libro de Ginsberb, “se trata de una versión ilustrada de la editorial Sexto Piso, con lo que la gente podrá llevarse a su casa un pedazo del espectáculo, además de fomentar el gusto por la lectura”. Luna consideró que en México hay un público ávido de cultura, que tiene interés por ver todo tipo de teatro, “yo he tenido muy buenas experiencias con la gente que afortunadamente llena los recintos y está abierta a todas las propuestas artísticas”. Luego de presentarse en Cartagena (Colombia) y Segovia (España), “Aullido” llegará al Teatro Helénico de esta capital el 21 y 28 de noviembre, para luego ofrecer una función especial en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y otra más en la ciudad de Puebla. Finalmente, Diego Luna señaló que en estos momentos su segundo largometraje de ficción, basado en la vida del líder chicano en Estados Unidos, César Chávez, y filmado en Sonora, se encuentra en proceso de post-producción que espera concluir a principios del 2013, sin que hasta el momento quiera dar más detalles del asunto.